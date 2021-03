Impfstoff: Am falschen Ende gespart Während in Israel die Restaurants ihre Kundschaft wieder bewirten, bleiben die Türen deutscher Gasthäuser wahrscheinlich noch über Wochen geschlossen. Die Erklärung dafür ist einfach: Sind in dem Mittelmeerland bereits 70 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft, haben hierzulande erst sieben Prozent ihre Erstimpfung erhalten. Der kapitale Fehler passierte bereits im vergangenen Sommer. Als die Europäische Union in den Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern um die Preise feilschte und auch bei der Menge kleckerte statt klotzte, haben sich die Israelis mit der nötigen Überzeugung und der Bereitschaft, höhere Preise zu zahlen, genug frühe Impfstofflieferungen für die gesamte Bevölkerung gesichert. Die Investition zahlt sich aus. Denn die EU-Länder müssen nun das Vielfache in Wirtschaftshilfen, Schnelltests und das Gesundheits­system investieren. Geschadet hat zudem der öffentliche Streit der EU mit dem Impfstoffhersteller Astrazeneca. Große Bevölkerungsgruppen haben das Vertrauen in das britisch-schwedische Vakzin verloren . Der Impffortschritt wurde dadurch deutlich verzögert. Schule: Alltag mit Hindernissen In Nordrhein-Westfalen wird derzeit vor allem im Wechselsystem unterrichtet. Ein Tag Unterricht in der geteilten Klasse, erteilt von Lehrerinnen und Lehrern, im Klassenraum. Den nächsten Tag steht dann wieder Homeschooling auf dem Stundenplan. Auch die Klassen, die jetzt auf ihre Abschlüsse hinarbeiten, dürfen in die Schule. „Wir wollen den Anteil an Präsenzunterricht aber erhöhen, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt“, sagt NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer.