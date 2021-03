Franziskus-Hospital weiht neuen Patientenbereich ein

Schwester Herbertis und Schwester Cäcilia sitzen auf einer schicken Bank unter einem beeindruckend in Szene gesetzten Münster-Motiv – und erinnern sich am Donnerstag an frühere Zeiten an genau diesem Ort, der bis vor kurzem noch ein ganz anderer war. Die Mauritzer Franziskanerinnen haben hier, im jetzt modern möblierten Patientenaufenthaltsraum, unzählige festliche uns spirituelle Anlässe und bedeutende Veranstaltungen, berührende Gottesdienste ihres Ordens erlebt.

Wo sich ab heute Patienten des Franziskus-Hospitals austauschen können, war bis vor dreieinhalb Jahren der Exerzitiensaal im Mutterhaus der Mauritzer Fanziskanerinnen. Das Franziskus-Hospital hat das Gebäude nun komplett umgebaut und hier neben der bereits vor längerem eingeweihten onkologischen Station im Erdgeschoss zwei weitere Stationen für innere Medizin und Gastroenterologie mit jeweils 32 modernen Patientenzimmern geschaffen.

Die Patienten können einziehen: Über die neuen Stationen im ehemaligen Mutterhaus freuen sich (v.l.) der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Christoph Bremer, Geschäftsführerin Annika Wolter, Pflegedirektor Leonhard Decker sowie die Schwestern Cäcilia und Herbertis. Foto: Oliver Werner

„Die Patienten ziehen am Freitag in ihren Betten hierher um“, freut sich Pflegedirektor Leonhard Decker. Durch die neuen Stationen bekommt das Krankenhaus am Hohenzollernring, das seit Jahrzehnten baulich modernisiert und erweitert wird, zum ersten Mal die Möglichkeit, weitere Patientenbereiche abseits des laufenden Betriebs zu modernisieren, erklärt der Ärztliche Direktor des Franziskus-Hospitals, Prof. Dr. Christoph Bremer. Was für Patienten und Mitarbeiter weniger Lärm und Erschwernisse bedeute, aber die Umbauarbeiten im Hospital insgesamt beschleunige.

Die Geschichte des Mutterhauses

Dass in ihrem 1936 errichten Mutterhaus, wo alle wichtigen Entscheidungen des weltweit tätigen Ordens getroffen wurden, nun Patienten behandelt werden, gefällt Schwester Herbertis, Provinzoberin der Mauritzer Franziskanerinnen, und Schwester Cäcilia, Oberin des Mutterhauses. Das Gebäude beherbergte neben Wohnräumen für einige der Schwestern vor allem Gästezimmer für die Ordensschwestern aus allen Teilen der Welt. Schwester Herbertis trat 1964, Schwester Cäcilia 1967 in den damals noch viel größeren Orden ein. Allein in Münster wirkten damals rund 300 Schwestern, heute sind es noch 60.

Der Umbau des Exerzitiensaals war eine bautechnische Herausforderung, sagt Annika Wolter, Geschäftsführerin des Franziskus-Hospitals. Der festliche Saal erstreckte sich über zwei Etagen. Jetzt wurde eine Zwischendecke eingezogen, einige Bleiglaselemente in den Fenstern erinnern an die Vergangenheit des Gebäudes als Hauptsitz des Ordens. Den beiden Schwestern gefällt dies. Hier mag nur noch wenig an ihr altes Mutterhaus erinnern, „aber der franziskanische Geist weht weiter“.