Osmo-Turm fällt in acht Sekunden

Sprengmeister Michael Schneider drückt auf eine Tröte – und danach auf einen Knopf. Es folgt ein lauter Knall, dann stürzt der 56 Meter hohe Turm auf das Osmo-Gelände. Nach acht Sekunden ist das Bauwerk, das seit den 1950er-Jahren die Silhouette des Stadthafens prägte, Geschichte.

Die zahlreichen Schaulustigen – Studentengruppen, die die Sprengung mit Bier begießen, Anwohner, die den denkwürdigen Moment mit dem Smartphone filmen – ziehen ab, die Polizei gibt die Schillerstraße wieder frei.

"Das macht schon wehmütig"

„Heute geht eine Ära zu Ende“, sagt Christian Wasmuth, der in den – inzwischen ebenfalls abgerissenen – Osmo-Hallen Hafen-Arena und Oktoberfest veranstaltete. „Das macht schon wehmütig. Schade, dass dieses legendäre Fleckchen Münster nicht mehr da ist.“

Neben ihm steht Christof Bernard, der hier viele Jahre den Club „Heaven“ betrieben hat. „Das war eine tolle Zeit, wir haben hier 13 Jahre gezeigt, wie man eine solche Fläche bespielen kann.“ Für etliche, die sich am Freitagmittag rund um das Gelände versammelt haben, ist die Sprengung des Osmo-Turmes mehr als ein Abriss – für sie verschwindet ein Teil ihrer Biografie.

Aber „es war nichts zu machen“, beteuert Investor Andreas Deilmann, der das Areal mit Rainer Kresing neu entwickeln will, aber noch immer auf eine Genehmigung wartet. „Wir haben den Turm gründlich untersucht, er war nicht zu retten.“

Osmo-Turm im Hafen gesprengt 1/15 Im Hafenviertel ist am Freitagmittag der 56 Meter hohe Turm auf dem Osmo-Gelände gesprengt worden. Foto: kal

Frank Sauermilch vom Abrissunternehmen Moß, das die Fläche seit Monaten freiräumt, kann das nur bestätigen: „Der Turm war baufällig.“ Die Überlegung, das Bauwerk mit einem Bagger abzureißen, wurde schnell verworfen – „zu gefährlich“. Moß heuerte daraufhin das Unternehmen Liesegang an, ausgewiesener Meister seines Fachs. „Ich habe schon Hunderte Schornsteine und Türme gesprengt“, erzählt Sprengmeister Michael Schneider.

Sechs Kilogramm Dynamit

36 Löcher hat er in die Basis des Osmo-Turmes gebohrt und darin sechs Kilogramm Dynamit verteilt – und zwar so, dass der Turm in Richtung Schillerstraße fällt. Nach der Sprengung ist Schneider zufrieden: „Das hat heute reibungslos geklappt.“ Also alles Routine? „Nein, jede Sprengung ist eine neue Herausforderung, denn jedes Bauwerk hat sein eigenes Leben.“

Sprengmeister Michael Schneider (r., mit Bauleiter Matthias Lögering) vor den Resten der Turmbasis. Foto: Martin Kalitschke

Die Räumung des Osmo-Geländes ist mit der Sprengung noch nicht beendet. In der kommenden Woche wird die frühere Osmo-Verwaltung am Hafenweg abgerissen, anschließend die gesamte Bodenplatte des Areals abgetragen, berichtet Moß-Bauleiter Sauermilch. Mitte April, so seine Einschätzung, werden die Abrissarbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.