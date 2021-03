Private Schwimmschule sieht sich benachteiligt

Die beiden Schwimmbecken sind gefüllt, das Wasser ist schön warm – trotzdem sitzt Volker Hakenes irgendwie auf dem Trockenen. Er fühlt sich wie vergessen auf einer einsamen Insel. Obwohl inzwischen Schulen wieder zum Schwimmunterricht in die städtischen Bäder fahren dürfen, verdammt die kürzlich geänderte Corona-Schutzverordnung den Betreiber der Schwimmschule „aqua maris“ weiterhin zur Untätigkeit.

Verstehen kann der 52-Jährige das eigentlich nicht. „Kinderschwimmen in der Schule ist keinen Abständen unterworfen, und ich darf nichts anbieten“, beklagt der Schwimmschul-Betreiber. Dabei fordert der Münsteraner, dem die Bezirksregierung nach seinen Worten einen Lehrauftrag bezüglich des Kinderschwimmens bescheinigt, nur eine Gleichbehandlung. „Wir haben hier beste Möglichkeiten, Kinder getrennt zu unterrichten“, betont der Schwimmlehrer. Feste Kleingruppen mit bis zu acht Kindern, Nachvollziehbarkeit der Kontakte, Einzelumkleiden, ein Hygienekonzept, getrennte Aus- und Eingänge, versetzte Kurszeiten – doch als das hilft nichts. „Wir haben keine Lobby“, sagt Hakenes ernüchtert.

Keinerlei Hoffnung für die Schwimmschule

Im Stadthaus kann ihm niemand helfen mit seinem Ansinnen, wenigstens wieder Schwimmunterricht für die Kleinen anbieten zu dürfen. Die Antworten aus der Stadtverwaltung unter Verweis auf die gültige Corona-Schutzverordnung machen Hakenes keinerlei Hoffnung. Im Gegenteil: „Ich darf das Schwimmbad nicht einmal stundenweise an jemanden allein oder an Familien vermieten.“

So sind die beiden 12,5 sowie zehn Meter langen und je fünf breiten Becken verwaist. „Dabei ist erwiesen, dass man sich im Chlorwasser nicht identifizieren“, sagt Hakenes und verweist noch auf seine großen Lüftungsanlagen, „durch die ständig bis zu 80 Prozent Frischluftanteil läuft“. Seinen kleinen Shop im Eingangsbereich dürfte der Schwimmlehrer zwar öffnen. Aber wer braucht schon Badehose oder Schwimmbrille, wenn das Abtauchen verboten bleibt?

„ Wir waren die Ersten, die schließen mussten, und die Letzten, die wieder aufmachen durften. Wir waren die Ersten, die schließen mussten, und die Letzten, die wieder aufmachen durften. “ Volker Hakenes

Die Schwimmschule an der Gasselstiege betreibt Hakenes inzwischen seit 14 Jahren, wie er sagt. Zu normalen Zeiten läuft der Betrieb in den Becken von morgens in der Frühe bis abends spät. 40 Beschäftigte – davon 20 Festangestellte – gehörten zum Team. Jetzt ist der Chef meistens alleine vor Ort, nutzt die Zeit für Renovierungen und Verschönerung. Dabei laufen die Kosten natürlich weiter. Allein an seinen Vermieter, die städtische Wohn- und Stadtbau, überweist er Monat für Monat einen fünfstelligen Betrag. „Wir waren die Ersten, die schließen mussten, und die Letzten, die wieder aufmachen durften“, erinnert sich Hakenes an den ersten Lockdown. Jetzt sitzt er seit Anfang November auf dem Trockenen und hegt die Befürchtung, dass sich Bekanntes wiederholt.