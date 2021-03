Feierliche Worte in schickem Ambiente hier, Alltagsangst und Jedermann-Sorgen dort: Juden in Deutschland erleben wieder ein Wechselbad der Gefühle. Vor ein paar Tagen wurde das Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ eröffnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den Beitrag der Juden in allen Bereichen der Gesellschaft, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erinnerte an Shoah und das Engagement des Landes gegen den Antisemitismus. Der ist auch in Deutschland längst wieder erwacht, teils hoffähig geworden und hat sich im Zuge der Corona-Pandemie sogar ausgeprägt. „Die Situation hat sich verschärft“, sagt Sharon Fehr, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Münster. Antisemitische Äußerungen, Pöbeleien gegen Juden, „all das kann man heute frech und frei artikulieren, ohne Angst haben zu müssen“, sagt er.