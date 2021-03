Vor 16 Jahren, 2005, feierte das Bistum Münster „ein Jahr wie kein anderes“. Die große Diözese zwischen Niederrhein, Revier, Münsterland und Nordsee blickte auf ihr 1200-jähriges Bestehen seit Gründerbischof Liudger (805) zurück. Höhepunkt des Jubiläumsjahres: eine Wallfahrt nach Rom, wo Kardinal Clemens August Graf von Galen am 9. Oktober seliggesprochen wurde. Die Seligsprechung liegt über 15 Jahre zurück. Die Erhebung zum Kardinal, Galens triumphale Rückkehr ins zerstörte Münster und sein Todestag am 22. März 1946 jähren sich in diesem Frühjahr zum 75. Mal. Münster, 16. März 1946: Auf dem Domplatz von Münster dankt der aus Rom zurückgekehrte Kardinal Clemens August von Galen (1878-1946) den Gläubigen seines Bistums für ihre Solidarität während der NS-Diktatur. Die braunen Machthaber hätten gewusst, dass, „wenn sie den Bischof schlugen, das ganze Volk sich geschlagen gefühlt hätte“, ruft Galen. Das Hitler-Regime war vor Gewalt gegen den Bischof von Münster zurückgeschreckt, obwohl er gegen NS-Übergriffe auf Klöster gepredigt und die Massenmorde an behinderten Menschen angeprangert hatte. Am 28. März 1946 wurde der Leichnam Galens nach dem Requiem in der Kreuzkirche zu seiner letzten Ruhestätte im Paulus-Dom geleitet. Foto: Aschendorff/Stadtmuseum Zeitsprung in den Februar 2005: Im Paulus-Dom tritt ein Mann im Wintermantel ans Stehpult. Seine Sätze durchschneiden den Raum: Es sind glasklare Analysen einer bedrohlichen Lage, Appelle, Forderungen. Mal leise, mal zornig, mal flehentlich. Diese Sätze gegen das Neuheidentum der Nationalsozialisten und deren Vergötzung der Rasse, für Standfestigkeit im christlichen Glauben lassen niemanden unter den rund tausend Zuhörern kalt. Hans Korte, der grandiose Schauspieler, haucht diesen Sätzen Leben und Dramatik ein. Einer der führenden Galen-Forscher, Prof. Dr.