Nach dem tragischen Unfall auf dem Kölner Ring , bei dem eine Autofahrerin in ihrem Wagen von einer Betonplatte erschlagen worden war, werden landesweit die Lärmschutzwände an Autobahnen und Bundesstraßen auf ihre Standfestigkeit hin überprüft.

Am Samstag wurden auch die Wandelemente an der Umgehungsstraße B 51 gecheckt, dafür musste die Auffahrt von der Hammer Straße auf die Umgehungsstraße in Richtung Autobahn komplett gesperrt werden. Die Prüfarbeiten werden an anderen Stellen entlang der B 51 noch bis zum Ende der Woche fortgesetzt.

Bei dem Unfall in Köln hatte sich bei einer Untersuchung herausgestellt, dass die tonnenschwere Betonplatte fehlerhaft befestigt worden war.