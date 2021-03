Eine Sturmböe entwurzelte am Samstag eine mächtige Kastanie auf der Piusallee/Ecke Auf der Horst. Der Baum stürzte um und blockierte die gesamte Fahrbahn. Die Feuerwehr sägte die vorderen Äste ab und räumte den Baum zumindest teilweise von der Straße. Am Sonntag zerlegte dann eine Fachfirma mit Spezialgerät den Stamm in Kleinteile. Die Piusallee blieb vorübergehend halbseitig für den Verkehr gesperrt. Ansonsten meldete die Feuerwehr jedoch keine großen Sturmschäden. „An einigen Stellen im Stadtgebiet fielen kleinere Bäume um, Äste brachen ab“, lautete das Fazit von Feuerwehr-Sprecher Andreas Falkenreck am Sonntagmittag. Die Meteorologen registrierten am Samstag Spitzenböen bis zu Windstärke 9. Dazu fielen sieben Liter Niederschlag pro Quadratmeter.