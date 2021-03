Das riesige Wandbild des kolumbianischen Künstlers Saúl Gutierrez Silva an der Fassade des soziokulturellen Zentrums Cuba an der Achtermannstraße erinnert seit fast 30 Jahren an die Kolonialisierung Amerikas. Nun bröselt das Wahrzeichen des Cuba nicht nur stellenweise die Farbe des Bildes – auch die Fassade soll nach dem Willen der Vermieter des Hauses renoviert werden. Letzteres wäre ohne die Restaurierung des Gemäldes natürlich kostengünstiger – weshalb die Auffrischung des Bildes auf Kosten des Trägervereins des Cuba gehen würde.

Eine Unterstützergruppe sammelt nun Geld. Für die rund 15.000 Euro teure Überarbeitung fehlen laut Mitteilung des Cuba noch 9800 Euro. Die im Cuba beheimateten Initiativen wollen dafür Spenden sammeln

Bild wurde noch nicht übermalt

Am vergangenen Wochenende aber wurde die Giebelfassade auf Veranlassung der Vermieters eingerüstet, mittlerweile ist das Gerüst fertig installiert. Der Vermieter habe so neue Tatsachen geschaffen“, heißt es in einer offiziellen Erklärung des Cuba. „Übermalt wurde allerdings noch nichts“, sagt Andreas Weber vom Leitungsteam des Cuba und widerspricht damit in sozialen Medien kursierenden Nachrichten, worin am Montag die Rede davon war, dass das Bild bereits übertüncht werde.

„Gegenwärtig prüfen wir zusammen mit unserem Rechtsbeistand die juristischen Mittel und hoffen, die Situation wieder entschärfen zu können und weiter an dem Erhalt des Wandbilds arbeiten zu dürfen“, so der Cuba-Trägerverein in einer Erklärung am Montag.

Der Verein habe den Vermietern bereits im Februar mitgeteilt, auf eigene Kosten die Giebelfassade sanieren zu lassen – inklusive der Restaurierung des Gemäldes. Um das Geld dafür zusammenzubringen sei aber etwas Zeit nötig.

„Unser Wandbild fordert zur Auseinandersetzung mit sehr dringenden Themen auf“, verdeutlicht Künstler Saúl Gutierrez Silva aus Bogota, der 1992, damals 500 Jahre nach der Entdeckung und dem Beginn der Kolonialisierung Amerikas, unterstützt von Münsteranern auf Initiative des Cuba und des münsterischen Vereins „Vamos“ das Bild gemalt hatte. „Unter der Pandemie verschärfen sich die ungerechten Strukturen in der globalisierten Welt ganz massiv“, so der Künstler.