Am Donnerstag (18. März) kann es im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr zu kurzfristigen Umleitungen der Busse an verschiedenen Stellen in der Innenstadt kommen. Das haben die Stadtwerke am Dienstag mitgeteilt. Grund dafür ist eine Demonstration. Das betreffe im Verlauf der Demonstration zeitweise insbesondere den Bereich am Hauptbahnhof, Eisenbahnstraße, Gartenstraße, Lotharinger Straße, Neubrückenstraße, Prinzipalmarkt und Windthorststraße.

Die Stadtwerke empfehlen den Fahrgästen, insbesondere die elektronischen Fahrplaninformationen an den Innenstadt-Haltestellen zu beachten.