Täglich rund 600 Impftermine mit dem inzwischen umstrittenen Wirkstoff Astrazeneca fallen nach dem deutschlandweiten Stopp im Impfzentrum Münster aus. Die meisten Münsteraner, die in diesen Tagen eine Spritze bekommen hätten, sind inzwischen über ihre Mailadresse informiert worden. Nur wenige kamen am Dienstag in die Messehalle Nord und erfuhren dann vor Ort, dass die Impfungen mit Astrazeneca seit Montag ausgesetzt sind. Viele riefen bei der Stadt an. „Die Bürger reagierten überwiegend freundlich“, sagt Corona-Krisenstabschef Wolfgang Heuer. Nachfragen seien schnell und sachlich geklärt worden.