So klingt ein Jahr Corona

Jahrestag des Lockdowns am 16. März: Ein Jahr ohne große Live-Konzerte, auch nicht in Kirchen. Da ist das Mozart-Requiem d-Moll ein sehr passender Soundtrack. Gespielt und gesungen von insgesamt 120 ambitionierten Sängern und Instrumentalisten, die sonst in dieser Besetzung nie zusammen musizieren.

In der Überwasserkirche standen am Dienstag zum Lockdown-Jahrestag 64 Lautsprecher auf entsprechend vielen aufgestellten Pappkartons, aus den Boxen tönen die einzelnen Stimmen und Instrumente. „Klanginstallation“, wie Marion Wood , Leiterin des Konzertchores Münster, das Werk nennt, beschreibt nur unzureichend, was die Musik bei den Besuchern, die die Kirche nach Voranmeldung betreten dürfen, auslöst. „Mozart – the Sound of Distant Presence“ bringt nach einem Jahr Musik- und Kunstfasten in den Herzen der Zuhörer sichtbar mehr in Bewegung als früher so manches Livekonzert.

Chor aus Frankreich und Streicher aus Korea

Mit Unterstützung des Kulturbüros und des International Office der Universität fand Marion Wood für ihr Projekt begeisterte Mitmacher. Es meldeten sich nicht nur Musikerinnen und Musiker der hiesigen Musikhochschule, sondern nach Aufruf aus vielen Ecken der Welt. So singt ein ganzer Chor aus Frankreich mit, Streicher aus Korea spielen, auch ein neun Jahre alter Junge aus Orléans. Jede und jeder Einzelne nahm die eigne Stimme mithilfe eines durch ein auf dem PC geladenes Programm auf. Jerome Rose arrangierte die Einspielungen auf 64 Tonspuren.

Beeindruckende Klanginstallation in der Überwasserkirche 1/30 Überwasserkirche Klanginstallation zum Jahrestag des Corona-Lockdowns mit 64 Lautsprechern im Kirchenschiff. Zu hören gibt es das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein besonderer Soundeffekt, denn beim Vorbeigehen sind die einzelner Chorstimmen und die einzelnen Musikinstrumente zu hören Foto: Matthias Ahlke

Marion Wood (l.9und Aline Klieber (r.) die Initiatoren der Klanginstallation Foto: Matthias Ahlke

Aline Klieber die Mitinitiatorin der Klanginstallation Foto: Matthias Ahlke

Das Resultat ist ein einmaliges Klangerlebnis, denn nie, weder beim Konzert noch bei einer Stereoaufnahme, ist es möglich, mit dem Ohr ganz nah an einzelne Stimmen heranzurücken. Ganz rechts vorn in der Apsis spielt ein Kontrabass, „der beste Platz für dieses Instrument“, sagt Marion Wood, die die Stimmen im Kirchenraum der Überwasserkirche platziert hat. Etwas weiter tönt die Posaune vom Pappkarton – „klingt großartig“, sagt Aline Klieber, die selbst mitgesungen hat. Das Hörerlebnis der Klanginstallation kann noch am Samstag (21. März) gebucht und besucht werden. Ob es weitere Termine gibt, entscheidet nicht zuletzt die Corona-Lage.