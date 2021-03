An einem kalten Herbsttag rückt die Feuerwehr in die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in der ehemaligen York-Kaserne in Gremmendorf aus. Es ist der dritte Feueralarm in der Einrichtung an diesem Tag. Vor Ort wird schnell klar, dass es kein Feuer gibt. Die Bewohner möchten zurück in ihre Zimmer, doch sie dürfen nicht. Manche der Asylbewerber sind zu diesem Zeitpunkt barfuß oder tragen nur einen Schlafanzug. So jedenfalls berichten es mehrere voneinander unabhängige Quellen unserer Zeitung. Die Bezirksregierung bestätigt auf Anfrage den Vorfall, schreibt aber, es habe nach dem dritten Feueralarm an diesem Tag eine Ursachenforschung gegeben.