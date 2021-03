Am dritten Prozesstag gegen den aufgrund seiner Eskapaden stadtbekannten Mann aus Kinderhaus, der in seinem Garten Müll und laut Anklage auch geklaute Fahrräder hortet sowie gerne auf Baukräne klettert, wird es in Saal 100 B des Amtsgerichts Münster skurril. Er habe sich in der Vergangenheit eine ausgewogenere Berichterstattung gewünscht, sagt der Zeuge, ein ehemaliger Arzt der LWL-Klinik, auf die Frage des – ja – Angeklagten. Immer wenn er den Angeklagten mal in der Stadt getroffen habe, habe man meist vernünftige Gespräche geführt, so die Aussage des Mannes, der den Kinderhauser von dessen Aufenthalten in der LWL-Klinik kennt. Der Mann aus Kinderhaus ist laut einem psychiatrischen Gutachten psychisch krank.

Drohnungen mit dem Handy aufgenommen

Nur wenige Minuten, nachdem der Mann den Zeugenstand verlässt, sind im Gerichtssaal Handyaufnahmen zu hören, die die Nachbarin des Angeklagten mitgebracht hat. Es werden nicht die letzten und bei weitem nicht die schlimmsten sein, die an diesem Tag abgespielt werden, und doch sind sie voller Drohungen und Verunglimpfungen.

In der Folge meldet sich der Verteidiger des Angeklagten zu Wort. Die Logik seines anschließenden Vortrags? Speziell. Eine tendenziöse Berichterstattung gegen den Angeklagten habe es in vergangenen Verfahren offenbar gegeben, sagt der Anwalt und schiebt nach: „Ich habe sie nicht gelesen.“ Und überhaupt, die Gesprächsführung seines Mandaten sei mit Sicherheit davon beeinflusst, dass dessen Nachbarin Aufnahmen fertige.

"Du hast den Terror angefangen"

Zurück zu deren Inhalt: „Wir rechnen miteinander ab, den Zeitpunkt bestimme ich“, ist zu hören, oder „deinen Kopf nehme ich als Trophäe mit zur nächsten Kran-Aktion.“ Danach befragt wird der ansonsten redegewandte Angeklagte meist wortwörtlich kleinlaut. Deutlich lauter wird er dagegen stets, wenn er den Gärtner seiner Nachbarin, und dieser verneint das, beschuldigt, vor Jahren die Sträucher des Angeklagten beschnitten zu haben.

Und wenn er auf den Schlüssel seines Gartentörchens zu sprechen kommt, den die Nachbarin ihm im April 2016 laut eigener Aussage in den Briefkasten geworfen hat. Doch der Angeklagte bleibt dabei: „Du hast den Terror angefangen“, sagt er immer wieder in den Aufnahmen. Und der Verteidiger? Der möchte von der Zeugin wissen, ob sie schon mal darüber nachgedacht habe, ihr Haus zu verkaufen.