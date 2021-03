Einstimmig hat der Hauptausschuss des Rates – als zuständiges Gremium – in seiner Sitzung am Mittwochabend die Stadtverwaltung damit beauftragt, ein Konzept zur Planung und zum Bau von Mobilstationen zu erstellen. Konkret geht es um Standorte, an denen Umsteigemöglichkeiten für Autofahrer, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer und weiteren Verkehrsteilnehmern bestehen. Überdies sollen an diesen Stationen auch Car-Sharing-Fahrzeuge und E-Scooter stehen.

Zum Konzept gehört es, dass ein Pilotprojekt in diesem Zusammenhang im Bereich Nieberdingstraße realisiert wird.

Münster bekommt neues Parkkonzept

Weiter hat der Hauptausschuss die Entwicklung eines „integrierten Parkraumkonzeptes“ einstimmig beschlossen. Es ist erstmals ein Parkkonzept, das sich nicht auf den Autoverkehr konzentriert, sondern beispielsweise auch den Radverkehr berücksichtigt. Beide Beschlüsse wurden vom Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt umfassend modifiziert.