Rat beschließt nächsten Schritt zum Hafenmarkt

Was soll man nun davon halten? Früher genügte es, nur das Stichwort „Hafencenter“ in den Mund zu nehmen – und prompt ergaben sich stundenlange Redeschlachten über die Vor- und Nachteile dieses Millionenprojektes. In der Ratssitzung am Mittwochabend indes war das Thema in zwölf Minuten abgearbeitet. Man könnte das als gutes Zeichen werten, hätte es inzwischen eine politische Einigung gegeben, wie man die vor zwei Jahren per Gerichtsbeschluss gestoppten Bauarbeiten fortsetzen kann – oder welche alternativen Nutzungen auf diesem Privatgrundstück umsetzbar sind. Dem ist aber nicht so. Die unversöhnlichen Positionen der Protagonisten stehen weiterhin im Raum, der Nachbarschaftskonflikt am Hafen brodelt weiter vor sich hin. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der neuen Lustlosigkeit der politischen Entscheidungsträger eine anhaltende Trostlosigkeit am Hansaring folgt. Der Kontroverse geht nahtlos über in eine Tragödie.