Sam Lucy Behle hat ihren Lebensgefährten im gesamten Jahr 2020 nur einmal gesehen. Mehr als der fünfwöchige Besuch bei César in Brasilien war wegen der coronabedingten Reisebeschränkungen nicht drin. „Damit zählen wir zu den Privilegierten unter den unverheirateten binationalen Paaren. Andere konnten sich gar nicht sehen“, sagt die Münsteranerin. Der geplante Besuch ihres Freundes in Münster Ende Februar war für die 27-Jährige das Licht am Ende des Tunnels.