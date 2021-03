Astrazeneca wird ab Freitag wieder verimpft

In Münster werden die Impfungen gegen Corona mit dem zu Wochenbeginn ausgesetzten Wirkstoff Astrazeneca spätestens am Samstag, vielleicht schon am Freitagnachmittag, wieder aufgenommen, nachdem der Bund am Abend dafür grünes Licht gegeben hat. Das bestätigt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer : „Ich bin erleichtert und hoffe, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, unter dieser Sicherheitsschleife nicht leidet.“ Die Europäische Arzneimittel-Agentur hatte am Nachmittag erklärt: „Astrazeneca ist sicher und wirksam.“

Die Impfberechtigten in Münster werden kurzfristig per Mail informiert. Das Impfzentrum plant, in der kommenden Woche mit der doppelten Kapazität zu impfen, um den Rückstand dieser Woche aufzuholen. 2900 Impfdosen mit Astrazeneca lagern seit dem Impfstopp bewacht in Kühlschränken.

Bereits 10.000 Impfungen mit Astrazeneca

Die Stadt hatte am Montag nach einer Warnung des Bundesinstitutes für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (Paul-Ehrlich-Institut) sämtliche Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt, weil es in Europa zu seltenen Thrombosen in Hirnvenen gekommen war. 10 000 Münsteraner, vor allem aus berufsbegründeten Gruppen, sind mit dem Wirkstoff geimpft worden.

Der plötzliche Stopp der Impfungen mit Astrazeneca sei ein herber Rückschlag gewesen, berichtete Heuer im Rat. Bis vergangenen Montag seien täglich rund 1000 Bürger geimpft worden, aktuell sind es weniger als die Hälfte. Immerhin: Zehn Prozent der Münsteraner hätten bislang eine Spritze erhalten. Heuer betonte, dass der größte Teil der Bevölkerung immer noch mitziehe. „Diesen Kredit dürfen wir nicht verspielen“, sagte er.

Corona-Infektionen in Pflegeheim

Münsters Inzidenz steigt an und liegt inzwischen über 50. Trotz der Impfungen in den Pflegeheimen sind in einer Einrichtung drei Infektionsfälle aufgetreten. Eine geimpfte und eine ungeimpfte Bewohnerin sowie eine geimpfte Mitarbeiterin wurden positiv getestet.