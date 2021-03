Verkehrsbeeinträchtigungen durch Klima-Streik

Am heutigen Freitag findet erneut ein globaler Klima-Streik statt. Auch die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von "Fridays For Future" aus Münster haben deshalb zu einer Großdemonstration aufgerufen. Mit dem Fahrrad wollen die Teilnehmer - 300 sind angekündigt - durch die Innenstadt fahren. Daher sind am Nachmittag auch Einschränkungen im Straßenverkehr möglich.

Die Demonstration beginnt um 14 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Schloss. Nach Angaben der Polizei fahren die Teilnehmer um 14.35 Uhr mit ihren Rädern los. Die Route führt vom Schloss über die Bergstraße, Bült, Eisenbahnstraße, Wolbecker Straße, B 51 und Hammer Straße zum Ludgeriplatz. Dort ist eine Zwischenkundgebung geplant. Weiter gehe es danach über die Moltkestraße und die Weseler Straße zurück zum Schloss, so die Polizei. Um 17 Uhr soll die Demonstration enden.

Mit Masken und Abstand demonstrieren

Die Fahrraddemo führt auch über die Umgehungsstraße. Lucy Büscher, Sprecherin der "Fridays For Future"-Gruppe in Münster hat in einem Interview mit unserer Zeitung den Grund erklärt: "Weil der Ausbau von Straßen im Allgemeinen und der Ausbau der B 51 im Besonderen das Kernthema der Aktion am Freitag sein wird."

Eine Voraussetzung für die Durchführung der Demo war wegen der Corona-Pandemie auch ein Hygienekonzept. Das sieht nach Angaben von "Fridays For Future" vor, dass alle Teilnehmer Masken tragen - möglichst sogar FFP2-Masken. Beim Fahren soll zudem ausreichend Abstand gehalten werden. Am Schloss, wo die Kundgebung stattfindet, markieren Kreuze die Stellen auf dem Boden, auf dem jeweils ein Teilnehmer mit seinem Fahrrad stehen soll. Empfohlen werde den Teilnehmern zudem, vorab einen Schnelltest zu machen. Verpflichtend für die Teilnahme sei das jedoch nicht.