Dr. Oen bezieht Stellung zu Problemen am Impfzentrum

Ein Leser schreibt: „Ich bin 77 Jahre, habe vom Hausarzt eine Bescheinigung, dass ich nach §3 und §4 der Impfverordnung zur Gruppe mit hoher und erhöhter Priorität gehöre . Über die KBV-Website 116117 buche ich am 11. März Impftermine und erhalte unmittelbar die E-Mail-Bestätigung für zwei zeitnahe Termine mit Nennung des reservierten Impfstoffs. Zum ersten Termin am 14.März fahre ich mit allen Unterlagen zum Impfzentrum(IZ) und werde an der Auskunft vor dem IZ abgewiesen, da noch nicht 80 bin. Die ärztliche Bescheinigung will die Auskunft nicht sehen. Die Person vor mir erhielt dieselbe Auskunft, die Frau im Auskunftcontainer sagt, sie hätte an diesem Tag schon mehr als 20 Personen aus gleichem Grund nach Hause geschickt. Es hat keine sachkundige Prüfung der ärztlichen Bescheinigung stattgefunden, 20 Termine verfallen, das Interesse, möglichst schnell möglichst viele Bürger*innen zu impfen ist nicht zu erkennen.

Dazu sagt Dr. Hendrik Oen : „Derzeit werden nur Menschen der höchsten Priorität nach §2 der ImpfVO geimpft. Um an einen Termin über die Serviceplattform zu gelangen, musste man die Frage nach dem Alter über 80 mit JA beantworten, ansonsten hätte die Online-Prüfung bereits eine Ablehnung ergeben. Eine ärztliche Bescheinigung ist hier nicht maßgeblich und kann deshalb auch nicht geprüft werden.

Alter über 80 Jahre ist der einzige Grund für eine Priorisierung, wenn es nicht berufsbedingt ist.

Wie es nach der Astrazeneca-Wende weitergeht 1/9 Entwarnung für den Impfstoff von Astrazeneca: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sieht die Vorteile des Vakzins als deutlich größer an als die Risiken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Impfungen mit dem Präparat in Deutschland am Montag vorerst gestoppt. Auch andere Länder setzten die Impfungen aus. Am Donnerstagabend gab Spahn wieder grünes Licht für das Vakzin. Foto: dpa

Wie sieht die EMA den Impfstoff? Die Europäische Arzneimittelbehörde hat das Präparat von Astrazeneca nie negativ bewertet - aber nach dem vorläufigen Stopp noch einmal überprüft. Auslöser waren Fälle von Thrombosen, also Blutgerinnseln, in Hirnvenen nach einer Impfung. Hinweise darauf, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht hätten, hat die EMA aber nicht gefunden. Ausgeschlossen sei dies zwar auch nicht. Aber EMA-Chefin Emer Cooke ist davon überzeugt, dass der Impfstoff folgende Voraussetzungen erfüllt: Er sei sicher. Er sei wirksam gegen Covid-19. Und deshalb überwögen die Vorteile bei Weitem die Risiken. Foto: dpa

Was soll nun geschehen? Der Impfstoff soll mit einer Warnung versehen werden. Demnach soll er in möglichen seltenen Fällen Thrombosen an Hirnvenen bei Frauen unter 55 Jahren verursachen können. Unterm Strich sehen EMA und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Deutschland aber keine unvertretbar höheren Gesundheitsgefahren. In Deutschland soll es möglichst an diesem Freitag schon wieder losgehen können mit den Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin, kündigte Spahn in einer mehrfach verschobenen und dann kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in seinem Ministerium an. Die Bundesländer stehen in den Startlöchern. Foto: dpa

Warum hatte Spahn die Impfungen nicht gleich weiterlaufen lassen? Er selbst sagt, der Impfstopp sei richtig gewesen. Nutzen und Risiken seien abgewogen worden. „Wichtig für das Vertrauen ist jedoch die informierte Entscheidung, das informierte Impfen.“ Den Anfang machte vergangene Woche Dänemark mit der Aussetzung der Impfungen. Nachdem es in Deutschland zu einigen Thrombosefällen kam, riet zu Wochenbeginn das PEI als die zuständige Behörde zu diesem Schritt. Zu auffällig waren für die Experten die Fälle nach den Impfungen. Nun sollen Ärzte und Patienten auf Aufklärungsbögen über die Thromboserisiken informiert werden - solange die nicht gedruckt sind, können Ärzte diese Infos auch handschriftlich ergänzen, wie Spahn ankündigte. Foto: dpa

Was hat es mit den Thrombosen überhaupt auf sich? Es handelt sich um Blutgerinnsel in Hirnvenen. 13 Fälle sind im Zusammenhang mit einer Impfung in Deutschland inzwischen gemeldet. Drei endeten tödlich. Zwölf Frauen und ein Mann zwischen 20 und 63 Jahren erlitten eine solche Thrombose. Das ist nur ein kleiner Bruchteil der insgesamt 1,78 Millionen Menschen, die Astrazeneca mittlerweile laut Robert Koch-Institut (RKI) erhalten haben. Doch diese sonst auch auftretenden Thrombosen sind statistisch gesehen sonst noch seltener zu erwarten. Foto: dpa

Wie weit sind die Corona-Impfungen in Deutschland? 10 Millionen Impfdosen sind mittlerweile verabreicht worden - davon laut den aktuellen Zahlen des RKI rund 8 Millionen von Biontech/Pfizer, 1,78 Millionen von Astrazeneca und 0,35 Millionen von Moderna. Rund 198 000 Impfdosen wurden am Mittwoch, zwei Tage nach dem Astrazeneca-Stopp, noch verabreicht. Zuvor waren es bis zu 294 000 am Tag gewesen. 3,7 Prozent der Bevölkerung sind vollständig mit zwei Dosen geimpft. 6,97 Menschen haben mindestens eine Impfung erhalten. Foto: dpa

Was hätte ein Aus für Astrazeneca für die Impfkampagne bedeutet? Millionen Impfungen wären erst einmal weggefallen. Denn bis April sollen die Lieferungen von Astrazeneca auf insgesamt 5,6 Millionen Dosen wachsen. Im zweiten Quartal sollen 16,9 Millionen Dosen des Astrazeneca-Vakzins geliefert werden. Der Rückschlag wäre allerdings mit der Zeit aufgeholt worden. Bereits bis April sollen die Lieferungen von Biontech/Pfizer auf 12 und die von Moderna auf 1,8 Millionen Dosen anwachsen. Im zweiten Quartal sollten von beiden Impfstoffen zusammen 46,6 Millionen Dosen geliefert werden. Bis alle Erwachsenen eine Impfung erhalten können, dauert es laut Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung mit Astrazeneca bis Ende August - ohne dieses Vakzin bis Ende September. Die Regierung will das Versprechen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dass allen ein Impfangebot bis Ende des Sommers gemacht wird, auf jeden Fall halten. Foto: dpa

Welche Rolle spielen weitere Impfstoffe? Auf längere Sicht dürfte kein Mangel an Impfstoff herrschen. Ab der zweiten Aprilhälfte soll das Präparat des US-Konzerns Johnson-&-Johnson-Stoffs geliefert werden. Der Impfstoff von Curevac (Tübingen/Niederlande) könnte im Sommer folgen. Außerdem prüft die EMA derzeit eine Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V. Foto: dpa

Wie geht es jetzt weiter? Die Regierungschefs von Bund und Ländern wollen an diesem Freitag das weitere Vorgehen beraten. Zentral ist, wann die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte flächendeckend ins Impfen einsteigen. Nach einer Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern soll dies frühestens in der 16. Kalenderwoche geschehen - abhängig davon, dass genügend Impfstoff für so einen Schritt geliefert wird. Die Länder wollen nämlich, dass ihre Impfzentren und -teams wöchentlich kontinuierlich 2,25 Millionen Dosen erhalten. Wenn dann in den Praxen geimpft wird, kann das den Nachteil haben, dass nicht mehr so streng nach Prioritätengruppen vorgegangen wird - aber den Vorteil, dass die Hausärzte am besten wissen, welche Patienten mit Vorerkrankungen am Ehesten geimpft werden sollten. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar meint zudem, dass die Hausärzte bei der nun nötigen Aufklärung über mögliche Risiken eine wichtige Rolle spielen können. Foto: dpa

Ein anderer Münsteraner schreibt: „Warum können sich denn 70-jährige auf dem Onlineportal der KVWL im Internet für einen Impftermin anmelden, obwohl sie noch nicht für eine Impfung vorgesehen sind? Auch ich habe mich angemeldet, dabei musste ich mein Alter angeben, und bekam vier Termine zur Auswahl. (...) Ich bin zum Impfzentrum gefahren und nach entsprechender Kontrolle unter Vorlage meines Ausweises anstandslos geimpft worden. Möglicherweise habe ich Glück gehabt und bin „durchgerutscht“.Wenn aber 70-jährige noch nicht an der Reihe sind, sollte die Computersoftware entsprechend angepasst werden. (...)

Dazu Dr. Oen: Man kann sich erst anmelden, wenn man die Frage „Sind Sie über 80 Jahre alt?“ mit JA beantwortet hat. Erst dann kommt die Frage nach dem Alter. Im weiteren kann man dann einen Termin buchen, weil im ersten Schritt die Angabe „JA, ich bin über 80 Jahre alt“ gemacht wurde. Sie sind da im Einzelfall durchgerutscht, was nicht hätte passieren dürfen, weil Sie einfach noch nicht dran sind.

Ein anderes Problem: „Eine Freundin von mir wurde gestern an Impfzentrum geimpft, doch leider gab es am Einlass erhebliche Diskussionen über die Impfberechtigung. Die zuständigen Personen am Einlass scheinen nicht vernünftig aufgeklärt zu sein, welche Träger an den städtischen Schulen die Schulbegleiter/innen stellen, nämlich die Lebenshilfe Münster. Da wurde dann behauptet, dass man einen Stempel der Schule benötigt, dabei ist das nicht der Arbeitgeber. Traut man einer gemeinnützigen Organisation wie der Lebenshilfe nicht mal zu korrekte Bescheinigungen auszustellen?

(...) Erst nach einem Anruf bei der Lebenshilfe hat man dann eingelenkt, aber was machen die anderen die außerhalb der Erreichbarkeit des Arbeitgebers geimpft werden?“

Hendrik Oen sagt dazu: „Die Stadt Münster versucht, ein schlankes und unbürokratisches Verfahren für die berufsbedingten Impfungen möglich zu machen. Dieser Umstand führt dazu, dass eine Bescheinigung nur dass mit einem Stempel versehen ausreichend ist, wenn aus dem Stempel die Berechtigung klar hervorgeht. So kann z.B. eine Grundschule stempeln, wenn alle Lehrer der Grundschule impfberechtigt sind. Bei der Lebenshilfe ist das nicht sofort klar, weshalb hier eine Klärung erfolgen muss. Wir können nicht voraussetzen, dass jeder Mitarbeiter mit einem Stempel berechtigt ist, wenn aus dem Stempel nicht die Berechtigung klar hervorgeht. Das Land schlägt hierzu ein mehrseitiges Formular vor, dass in Münster durch den einfachen und informellen Weg zum Nutzen aller abgekürzt wird. Dies führt in Einzelfällen dazu, dass auch Impfberechtigte am Eingang die Fragen nach Berechtigung beantworten müssen, damit das Verfahren allen Beteiligten gegenüber gerecht bleibt.

Ein anders gelagerter Fall: Eine Dame konnte telefonisch vereinbarten Termin für ihren Mann (für einen Tag in April gebucht) nicht stornieren. Sonntag und Montag hat sie mit Mitarbeitern der Hotline gesprochen. Sie bekam zweimal die Antwort, stornieren sei bei telefonisch vereinbarten Terminen nicht möglich. Auf die Frage, was mit der nicht in Anspruch genommenen Dosis geschehe erhielt sie keine klare Antwort.

Dazu Hendrik Oen: Die Termine, die nicht wahrgenommen werden, weil sie nicht storniert werden können, verfallen. Dies führt dazu, dass der Impfstoff am Folgetag verwendet wird und das Impfzentrum entsprechend weniger beim Land bestellt. In Einzelfällen suchen die Verantwortlichen vor Ort impf-berechtigte Bürger, die dann geimpft werden. So werden zum Beispiel Menschen, die neu in Pflegeheime einziehen (Priorität 1) zügig geimpft, damit wir den Erfolg der Impfung der Heime aufrechterhalten können.