„Auch wenn die Folgeerkrankungen nach schweren Verläufen immer besser erforscht werden, sind die Ursachen noch weitgehend unklar“, bilanziert Prof. Dr. Judith Alferink , Chefärztin des Alexianer Krankenhauses.

Beim kommenden ersten digitalen Alex-Talk am 23. März wird sie ab 18 Uhr live aus der Waschküche über die Corona-Spätfolgen referieren und anschließend den Interessierten für Fragen zur Verfügung stehen. Der Talk knüpft damit an die gewohnte Veranstaltungsreihe an und wird wieder von Redakteur Stefan Werding moderiert.

Psychische und neurologische Folgen

Neben den schon bekannten körperlichen Schäden wie etwa an Lunge, Herz oder anderen wichtigen Organen wird sich die Alexianer-Expertin vor allem auf die möglichen psychischen und neurologischen Folgen einer Covid-19-Erkrankung fokussieren. „Viele Corona-Patienten leiden etwa unter kognitiven Beeinträchtigungen, und es stellt sich die zentrale Frage, wie sich das Virus seinen Weg in unser Gehirn bahnt“, erläutert Alferink.

Prof. Dr. Judith Alferink Foto: Alexianer/Hinz

Bei möglichen Antworten auf diese Frage kann sich die Expertin auch auf ihre Erfahrungen aus ihrer Forschungstätigkeit stützen. Denn als Leiterin der Forschungsgruppe für Immun-Neurobiologie psychischer Erkrankungen an der Klinik für Psychische Gesundheit des UKM widmen sich Alferink und ihr Team zum Beispiel auch den Zusammenhängen zwischen Immunantwort und Nervensystem.

Auswirkungen auf das Wohlbefinden

„Nach neuesten Erkenntnissen geht man davon aus, dass SARS-CoV-2 unter anderem über die Riechschleimhaut ins Gehirn gelangen kann“, so Alferink und ergänzt: „Zusätzlich wird eine schädigende Immunantwort in Gang gesetzt, die letztlich auch Einfluss auf Denkvermögen und seelisches Wohlbefinden hat.“

Wer Fragen zum Thema Spätfolgen hat, ist zum Live-Vortrag ab 18 Uhr und anschließender Fragerunde eingeladen. Anmeldungen zum kostenlosen Vortrag sind nicht erforderlich. Den Zugang zum Vortrag (ab 17.45 Uhr) sowie die Möglichkeit für eigene Fragen finden Interessierte unter: