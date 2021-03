Wie viele Menschenleben die Spanische Grippe zwischen 1918 und 1920 gefordert hat, kann nur geschätzt werden – es sollen zwischen 20 und 50 Millionen gewesen sein. Eine monströse Zahl – die die weiteren Pandemien, die im 20. Jahrhundert über die Menschheit kamen, in den Schatten stellen sollte. So ist die Asiatische Grippe im kollektiven Gedächtnis heute weitgehend vergessen, berichten Wissenschaftler, die sich mit der Asiatischen Grippe beschäftigt haben. Das erstaunt, schließlich forderte sie zwischen 1957 und 1960 weltweit bis zu vier Millionen Tote, in der BRD wohl 30 000 bis 50 000. Auch in Münster erkrankten und starben Menschen. Heute gilt die Pandemie als die schwerste seit der Spanischen Grippe (1918). Keine Kontaktsperren Wie Corona nahm die Asiatische Grippe – ausgelöst vom H2N2-Virus – ihren Anfang in China und breitete sich dann über die Welt aus.