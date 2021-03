Der münstersche CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Weber sieht nach der Erklärung der SPD im Münsterland eine gute gemeinsame Basis für die weitere Entwicklung des Flughafens Münster/Osnabrück. „Es ist vernünftig, dass die SPD den abwegigen Vorstellungen von Grünen in Münster eine Absage erteilt hat, aus dem FMO einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb zu machen“, sagte Weber am Samstag. Die CDU sei zur Zusammenarbeit mit der SPD bereit, um einen zentralen Standortfaktor für Wirtschaft und Arbeit vernünftige Perspektiven zu geben.

Weber kritisierte, dass die Grünen die FMO-Mitarbeiter im Stich ließen. Sie seien fast alle wegen Corona in Kurzarbeit und müssten nun erleben, „dass die GAL denen in die Knie tritt, die ohnehin schon am Stock gehen.“ Es sei verantwortungslos, eine aktuelle Krise gegen eine langfristig wichtige Infrastruktur zu missbrauchen.

Verkehrsanbindung verbessern

Die CDU will laut eigenen Angaben eine langfristige Perspektive für den FMO. In Abstimmung mit den regionalen Partnern der Euregio und den münsterländischen Verkehrsverbünden ZVM und NWL soll die Verkehrsanbindung des Flughafens verbessert werden. Dazu gehören nach Webers Worten eine direkte Schnellbuslinie zwischen Enschede und dem FMO, eine kombinierte Zug/Bus-Verbindung von Enschede bis zu einem geeigneten Nachbarbahnhof, etwa in Nordwalde, und der Check-In am Bahnhof Enschede und am Bushalt des Hauptbahnhofs Münster.