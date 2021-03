Sebastian Menke hat Angst. Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken und die Erkrankung nicht zu überleben, denn er gehört zu einer Hochrisikogruppe. Menke ist 39 Jahre alt, seit seiner Geburt an den Rollstuhl gefesselt, er hat nur einen Lungenflügel. Impfberechtigt ist er nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch nicht. Wann er an der Reihe ist, könne ihm derzeit niemand sagen, berichtet der Münsteraner. Nur 1,2 Liter Lungenvolumen Menke kam in der 27. Schwangerschaftswoche zur Welt – und damit viel zu früh. Bei seiner Geburt kam es zu einem Sauerstoffmangel, daher kann er nicht laufen.