Über 80-Jährige, die gegen das Coronavirus geimpft werden und einen Termin buchen möchten, können dies nur noch über die telefonische Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) machen. Am Dienstagmittag wurde das Onlinebuchungsportal abgeschaltet, bestätigte die KVWL. In den vergangenen Wochen hatte es viele Fehlbuchungen noch nicht zur Impfung Zugelassener gegeben, die am Impfzentrum abgewiesen werden mussten.