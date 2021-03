Am Freitag vergangener Woche durften Maria Salinas, Noura Brauckmann, Germaine Fonseca und Bayar Shaali die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in der ehemaligen York-Kaserne besuchen. Dort führten die vier Mitglieder des Integrationsrats Gespräche mit Vertretern der Bezirksregierung als ZUE-Betreiber, darunter Abteilungsleiter Bernd König, des beauftragten Betreuungsdienstes ASB sowie mit Bewohnern der Einrichtung. Was von dem Tag übrig bleibt, beschreiben die Integrationsratsvertreter im Nachklang durchaus zwiespältig. Einerseits habe es sowohl vom ASB als auch von der Bezirksregierung das Angebot gegeben, weiter in Kontakt und im Gespräch zu bleiben, so Salinas.