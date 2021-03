Die Ankündigung von Ministerpräsident Armin Laschet, dass der Einzelhandel in NRW ab Montag wieder in den Lockdown gehen soll , legt sich am Dienstag wie Mehltau über Münsters Innenstadt. Die Schlangen vor den Geschäften sind kürzer als an den Tagen zuvor, die Geschäfte leerer, die Einzelhändler wirken deprimiert. „Für uns war es ein großes Geschenk, dass wir am 8. März öffnen durften“, zieht Johannes Bauer, Filialleiter der Buchhandlung ­Poertgen Herder, Bilanz.