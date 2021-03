Mehr als 2000 neue Wohnungen in Münster

Die Stadt Münster hat im vergangenen Jahr 2113 neue Wohnungen errichtet. Das geht aus einer städtischen Pressemitteilung hervor. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von 21,4 Prozent. 2020 wurden 1740 neue Wohnungen gebaut. Eine höhere Zahl an fertiggestellten Wohnungen in einem Jahr habe es zuletzt im Jahr 1999 gegeben (2131).

Von den 2113 Wohnungen befinden sich laut der Mitteilung der Stadt 1736 in Mehrfamilienhäusern und 377 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Damit bleibe der Anteil der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (82,2 Prozent) wie in den Vorjahren weiterhin hoch. Oberbürgermeister Markus Lewe spricht von "einer sehr guten Nachricht für den münsterschen Wohnungsmarkt". Und weiter: "Wir tragen dem Bevölkerungszuwachs Rechnung und haben in den vergangenen Jahren Baurecht geschaffen. Das schlägt sich nun sehr positiv in den Zahlen nieder."

Mehr als 3000 Wohnungen in Planung

Hinzu kommt nach Angaben der Stadt, dass sich im sogenannten Bauüberhang weitere 3021 Wohnungen befinden, die in den nächsten Jahren fertiggestellt werden und somit einen kontinuierlichen Wohnungszuwachs versprechen. Von den im Bauüberhang befindlichen Wohnungen seien bereits 1056 im letzten Bauabschnitt. "Diese Zahlen stimmen positiv für die nahe Zukunft. Und darüber hinaus umfasst Münsters Baulandprogramm bis 2025 mehr als 10.000 neue Wohneinheiten. Wir werden der hohen Nachfrage in Münster also weiter entsprechende Flächenangebote entgegenstellen können", so Stadtbaurat Robin Denstorff.

Fertigstellungen von Wohnungen nach Anzahl der Räume (2001 – 2020) Foto: Grafik: Stadt Münster

Die Aufteilung auf das Stadtgebiet zeigt, dass sich besonders im Bezirk West einiges getan hat. Hier liegt die Zahl fertiggestellter Wohnungen bei 630 (im Vorjahr 229). In den anderen Außenstadtbezirken sieht es folgendermaßen aus: 52 fertiggestellte Wohnungen im Bezirk Nord, 131 im Bezirk Ost, 294 im Bezirk Südost und 266 Wohnungen in Hiltrup. Im Stadtbezirk Mitte entstanden 740 Wohnungen und damit 35 Prozent der 2020 fertiggestellten Wohnungen.

Kleine Wohnungen besonders beliebt

Ein Blick in die Statistik zeige zudem, dass sich besonders kleinere Wohnungen mit einem oder zwei Räumen großer Beliebtheit erfreuen. In diesem Segment wurden im vergangenen Jahr 990 Wohnungen fertiggestellt, dies entspricht einem Zuwachs von 61,7 Prozent (im Vergleich zu 612 Wohnungen in 2019).

Die Baustatistik erfasst neben den fertiggestellten Wohnungen auch die Zahl der genehmigungspflichtigen Abbrüche von Wohnungen. Diese lag im Jahr 2020 bei 57. Die gesamte Statistik ist auch auf der Homepage der Stadt Münster zu finden.