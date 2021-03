Endlich wieder Münster: Zum ersten Mal seit fast einem Jahr werden demnächst zwei neue Wilsberg-Folgen in der Heimatstadt des Privatdetektivs gedreht. „Super, ich freue mich drauf“, so Hauptdarsteller Leonard Lansink am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. Zuletzt war der Schauspieler im vergangenen Juli in der Stadt. Wo und wann genau vor Ort gedreht wird, verrät das ZDF jedoch nicht.