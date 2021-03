Corona schlägt mächtig aufs Gemüt

Erneuter Lockdown, Ausgangssperren, Homeoffice und nicht zuletzt die zunehmende Sorge um die eigene Existenz: Keine Frage, die Corona-Pandemie und ihre Folgen schlagen vielen Menschen mächtig aufs Gemüt. Einigen sogar so sehr, dass sie ernsthaft erkranken, zum Beispiel an Depressionen oder Angststörungen. Doch es müssen nicht nur diese erschwerten Rahmenbedingungen sein, denen einige psychisch nicht standhalten können.

Auch das Virus selbst kann sich einen Weg ins Gehirn bahnen und dann quasi auf direktem Wege psychische Symptome wie etwa depressive Verstimmungen verursachen: „Neuere Studien haben in Gewebeproben von Verstorbenen Partikel vom Sars-Cov-2-Virus in der Riechschleimhaut und auch in deren Nervenzellen nachgewiesen. Neben anderen Zugangswegen kann somit auch das Riechzentrum für das Virus als Pforte ins Gehirn dienen“, erläuterte Prof. Dr. Judith Alferink beim ersten digitalen Alex-Talk.

Corona-Spätfolgen für Immunsystem und Psyche

Live aus der Waschküche an der Bahnhofstraße skizzierte die Forschungsleiterin für Immun-Neurobiologie an der Uniklinik Münster und Alexianer-Chefärztin die Corona-Spätfolgen für Immunsystem und Psyche, während WN-Redakteur Stefan Werding parallel die Fragen der Zuschauer zuhause an den Bildschirmen moderierte. Die von der Expertin vorgestellten Studien brachten aktuelle Erkenntnisse in die Wohnzimmer.

Alexianer-Chefärztin und Univ.-Prof. Dr. Judith Alferink widmete sich beim ersten digitalen Alex-Talk live aus der Waschküche den Corona-Spätfolgen für Immunsystem und Psyche, während WN-Redakteur Stefan Werding die Fragen der Zuschauer moderierte. Foto: Matthias Ahlke

Zum Beispiel, dass es gleich mehrere Gründe für psychische Symptome geben kann, die durch eine Covid-19-Erkrankung ausgelöst werden können: Die Viruserkrankung kann beispielsweise Veränderungen im­ ­Zytokinnetzwerk bewirken. „Mit der Folge, dass die Kommunikation der Nervenzellen nachhaltig gestört wird“, erklärt die Immunologin. Die psychischen Symptome beim Long-Covid-Syndrom könnten durch eine so genannte postinfektiöse Autoimmunität ausgelöst werden, bei der sich die Abwehrzellen gegen den eigenen Körper richten. „Es gibt somit gleich mehrere Gründe, warum einige Patienten nach einer überstandenen Covid-Erkrankung noch lange auch mit psychischen Spätfolgen zu kämpfen haben“, unterstrich Alferink.

„ Die Langzeitfolgen werden ein großes Thema für die Zukunft sein. Die Langzeitfolgen werden ein großes Thema für die Zukunft sein. “ Prof. Dr. Judith Alferink

Zudem gebe es auch signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern: „Frauen, insbesondere die unter 40-Jährigen, tragen nach einer Sars-Cov-2-Infektion ein deutlich höheres Risiko für spätere psychische Symptome als Männer“, sagte die Expertin. Männer hingegen erwische das Virus in der akuten Krankheitsphase meistens schwerer.

Alferinks Fazit am Ende des Abends: „Die Langzeitfolgen werden ein großes Thema für die Zukunft sein.“