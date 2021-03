Bezirksregierung kündigt Maßnahmen an

Die Bezirksregierung Münster geht nach den in unserer Zeitung veröffentlichten Vorwürfen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) auf die Bewohner zu. Regierungspräsidentin Dorothee Feller meldete sich am Mittwoch zu Wort: „Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich darauf verlassen, dass wir alles tun werden, um die Vorwürfe aufzuklären. Wir dulden weder Rassismus noch schikanierendes Verhalten. Daher nehmen wir alle Verdachtsmomente ernst und gehen dem intensiv nach“, so Feller.

Derzeit werden in der ZUE seitens der Bezirksregierung Gespräche mit Bewohnern geführt. Laut Pressemitteilung der Behörde führte auch die Regierungspräsidentin in den vergangenen Tagen Gespräche mit Bewohnern. Zudem seien nicht nur Personal- und Fachgespräche mit ZUE-Mitarbeitern geführt worden, sondern auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), als in der Einrichtung verantwortlicher Betreuungsverband, zu einer umfassenden Stellungnahme aufgefordert worden. Vor allem die Betreuungsleiterin des ASB sieht sich Kritik ausgesetzt.

Suche nach Lösung für Beschwerdestelle

Aktuell sind in der ZUE von der Bezirksregierung Münster unabhängige Stellen zur Verfahrensberatung und zum Beschwerdemanagement teils nicht besetzt. Die Verfahrensberatung werde aber voraussichtlich zum 1. April wieder vollständig besetzt werden können, so die Bezirksregierung. Für die Beschwerdestelle werde nach einer zeitnahen Lösung gesucht. In der Zwischenzeit, so verspricht die Bezirksregierung, sorge die Einrichtungsleitung für andere Anlaufstellen. Der ASB erarbeite zudem ein Konzept, wie sich Sprecher der Bewohner und die Leitungen von Einrichtung und Betreuungsverband künftig regelmäßig und vertrauensvoll austauschen könnten.

Auch bezüglich eines Gerichtsverfahrens, mit dem ein ZUE-Bewohner gegen unangemeldete Zimmerkontrollen sowie Kontrollen ohne sein Beisein vorgeht, gibt es Neuigkeiten. Am 12. April wird es vor dem Verwaltungsgericht einen Erörterungstermin geben. Das Gericht hat in diesem Zuge seine vor einigen Tagen schriftlich zugestellte Bitte an die Bezirksregierung geändert. Die Bezirksregierung wird nun nur noch gebeten, lediglich beim Antragssteller keine unangekündigten Zimmerkontrollen mehr vorzunehmen.

Die Bezirksregierung teilt aber mit, man werde bis zur endgültigen Klärung bei allen Bewohnern nur noch angekündigte Zimmerkontrollen durchführen.