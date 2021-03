Welches Haus kann schon von sich sagen, ein eigenes Lied zu haben? Erste Strophe: „Es steht ein Haus in unserer Stadt, das stand schon lange leer. Das gehörte einem Makler, doch dem gehört’s nicht mehr.“ Damit ist beschrieben, was für die Frauenstraße 24 genau vor 40 Jahren in Münster Fakt wurde. Die Wohnungsgesellschaft LEG, damals hundertprozentiges Landeseigentum, kaufte das zuvor acht Jahre lang besetzte Haus mit der Jugendstilfassade besagtem Makler ab. Die Frauenstraße 24, kurz F 24, war vor dem Abriss gerettet und ist seither ein Denkmal in doppelter Hinsicht.