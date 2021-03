Zweite Blindgängersuche innerhalb einer Woche: Nachdem sich ein Kampfmittelverdacht an der Klausenerstraße in der Aaseestadt am Dienstag nicht bestätigte , wird am heutigen Donnerstag an einer weiteren Stelle nach einem möglichen Blindgänger gesucht. Im Bereich Berg Fidel wird nach Angaben der Feuerwehr einem Verdacht nachgegangen.

Da der Verdachtspunkt in mehreren Metern Tiefe liegt, kommt es möglicherweise erst am Freitagvormittag zur endgültigen Freilegung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Erst dann gebe es Klarheit, ob Entwarnung gegeben werden kann oder eine Evakuierung notwendig ist.