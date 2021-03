Auf dem Weg zur Vierzügigkeit: Oberbürgermeister Markus Lewe setzte am Mittwoch den ersten Spatenstich zur Erweiterung der Erich-Klausener-Realschule am Aasee. „Wir legen in Münster den Schwerpunkt auf Bildung“, so Lewe in einer Pressemitteilung der Stadt. „Dazu gehört auch der Schulbau, der in diesem Jahr mit zahlreichen Erweiterungen so richtig Fahrt aufnimmt.“ Ab dem Schuljahr 2022/2023 werde die Erich-Klausener-Schule vierzügig sein und damit den seit Jahren konstant hohen Anmeldezahlen besser gerecht werden.

Im Wettbewerb zum Erweiterungsbau ist das Architekturbüro Hartig Meyer Wömpner aus Münster prämiert worden. „Der Siegerentwurf setzt die besondere Lage am Aasee hervorragend um und leistet mit der energetischen Optimierung auch einen Beitrag zum Klimaschutz “, ergänzte Matthias Peck , Beigeordneter für Immobilien und Nachhaltigkeit. „Die Erich-Klausener-Schule wird künftig die wohl einzige Schule Münsters sein, in der die Schülerinnen und Schüler mit Blick auf den Aasee essen können“, so Peck. Mit dem Erweiterungstrakt und der neuen Zweifachsporthalle samt Mensa werde der gesamte Standort energetisch optimiert. Zudem erhalte die Sporthalle eine Photovolataik-Anlage, der Erweiterungsbau und die Mensa bekommen Gründächer.

Bauarbeiten im laufenden Betrieb

„Der Neubau mit 1700 Quadratmetern für zusätzliche Klassen- und Verwaltungsräume ergänzt künftig das bestehende Gebäude und wird mit diesem über Brücken verbunden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Zwischen Alt und Neu entsteht dann eine Halle mit besonderer Aufenthaltsqualität. Die Zweifachsporthalle soll einen Teil des dringend benötigten Bedarfs an Sportflächen im Innenstadtbereich abdecken. Sie wird außerdem als Versammlungsstätte nutzbar sein - ebenso wie die Mensa.

Die alte Sporthalle wurde bereits zu Beginn des Jahres rückgebaut. „Nun starten die Rohbauarbeiten“, erklärte Projektleiterin Susanne Uphaus vom Amt für Immobilienmanagement. „Wir werden im laufenden Betrieb parallel den Erweiterungsbau sowie die Sporthalle samt Mensa errichten, damit die Schule pünktlich nach den Sommerferien 2022 mit mehr Räumen starten kann. Danach wird mit Umbauarbeiten im Bestand begonnen.“

Ausbau kostet 18,7 Millionen Euro

18,7 Millionen Euro investiert die Stadt Münster in den Ausbau der Realschule. 6,6 Millionen Euro davon steuert das Land NRW im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ bei.