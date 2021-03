Bauarbeiten in Münsters Altstadt

Münster -

Neue Baustelle in Münsters Zentrum: Nachdem der dritte Bauabschnitt am Stadthaus 1 beendet wurde, steht jetzt der Bauzaun an der Klemensstraße. Anderthalb Jahre lang soll dort saniert werden. Dabei soll auch ein neues Ladenlokal entstehen.