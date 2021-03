Münster -

Von Karin Höller

Die Not der Unternehmen ist riesig: Allein die Volksbank Münsterland Nord hat bislang an über 260 Kunden etwa 67 Millionen Euro an Corona-Förderkrediten vergeben. Die münsterischen Bankhäuser versuchen mit verschiedenen Instrumenten, in Not geratene Kunden zu unterstützen.