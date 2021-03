Gläubige in Münster haben zu Ostern die Wahl

Bund und Länder hatten in dieser Woche angekündigt, die Religionsgemeinschaften zu bitten, über die Ostertage auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Bereits klar geäußert hat sich in diesem Zusammenhang das Bistum Münster. Dort will man der Bitte nicht nachkommen – jedenfalls nicht generell. Die evangelischen Gemeinden waren am Donnerstag noch im Wartestand.

„Zunächst mal gilt grundsätzlich, dass weiterhin die Feier von Gottesdiensten in Präsenz unter den bekannten und geltenden Rahmenbedingungen möglich ist“, richtete sich Klaus Winterkamp , Generalvikar des Bistums Münster, schon am Mittwoch an die katholischen Kirchengemeinden. Er habe den Eindruck, dass dies im Bistum Münster bisher stets in großer Verantwortung, unter Beachtung aller Vorgaben und Hygienekonzepte sowie des lokalen Infektionsverlaufes, geschehen sei.

Gemeinden entscheiden selbst

Zudem versprach er den Verantwortlichen in den Gemeinden, denen ohne eine anderslautende Allgemeinverfügung der Stadt, die Entscheidung freigestellt ist, ob Präsenzgottesdienste durchgeführt werden, Rückendeckung „im Ringen um die richtigen Lösungen“. Vor Ort, so Winterkamp, könne die Lage am besten eingeschätzt werden.

Palmen werden im Dom gesegnet Im Westchor des St.-Paulus-Doms findet am kommenden Palmsonntag (28. März) ab 10 Uhr eine Palmweihe statt. Eine große Prozession kann wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden, aber eine kleinere liturgische Gruppe wird durch den Mittelgang zum Hochchor des Doms ziehen. Die übliche Palmweihe in der Petrikirche und die Palm-Prozession entfallen. Das teilte Bistumssprecher Dr. Stephan Kronenburg mit. Weiterhin können bis zu 230 Menschen die Gottesdienste im Dom mitfeiern. Für die Hauptgottesdienste an den Kar- und Ostertagen seien Anmeldungen erforderlich, wenn es denn Präsenzgottesdienste geben könne. (Von Ralf Repöhler) ...

Stadtdechant Jörg Hagemann betont in diesem Zusammenhang, dass er es für wichtig halte, dass eine Wahlmöglichkeit zwischen Präsenz- und Onlinegottesdiensten bestehe. In St. Lamberti und St. Nikolaus etwa werde man Gottesdienste im Internet übertragen. Er bittet die Gläubigen darum, genauere Informationen bei den jeweiligen Pfarreien im Internet oder telefonisch abzurufen. Auf Prozessionen unter Beteiligung der Gottesdienstgemeinde soll dagegen laut Winterkamp verzichtet werden. Lediglich Prozessionen mit kleineren liturgischen Gruppen seien möglich.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Evangelische Kirche noch unentschieden

Weniger konkret wurde am Donnerstag der evangelische Kirchenkreis Münster. Superintendent Holger Erdmann äußerte gegenüber unserer Zeitung, die evangelische Kirche befinde sich noch in Gesprächen mit dem Land. Auch weil gar nicht deutlich geworden sei, ob die Bitte der Politik überhaupt noch Gültigkeit habe. Er rechne in dieser Woche, spätestens aber am kommenden Montag, mit Ergebnissen. Derzeit gilt für die Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen die Empfehlung, ab einer Inzidenz von 100 auf Präsenzgottesdienste zu verzichten.