Wenn Ingeborg Fischer über ihr Wohnzimmer spricht, dann meint sie nicht zwangsläufig ihr Zuhause. Ihr „Wohnzimmer“, das war früher die Westfalenstube auf der Weseler Straße/Ecke Norbertstraße. Die nämlich führte sie gemeinsam mit ihrem Mann Hermann 14 Jahre lang. Am heutigen Freitag feiert Ingeborg Fischer ihren 80. Geburtstag.

Die Fischers hatten sich bei der Arbeit in der Halle Münsterland kennengelernt, wo der im vergangenen Jahr verstorbene Hermann Fischer seinerzeit Küchenchef war und seine spätere Frau als Aushilfskellnerin arbeitete. 1975 übernahm das Ehepaar die Westfalenstube.

Kein Ärger – und richtig große Frikadellen

Noch heute schwärmt Ingeborg Fischer von dieser Zeit. Jeder sei willkommen gewesen, Ärger habe es nie gebeben – und: „Für unsere Frikadellen standen die Leute Schlange“, erzählt sie lachend. Nicht ohne Grund war die Fleischspeise so beliebt: „Das waren ja nicht so kleine Harrys, sondern richtig große Frikadellen“, sagt Fischer, die die Küche leitete, während ihr Mann Hermann „der Fels in der Brandung“ an der Theke gewesen sei.

Vertauschte Rollen? „Mein Mann war einfach ein joveler Kumpel“, erzählt Fischer, daher sei er für den Job an der Theke prädestiniert gewesen. Auch an die Karnevalsveranstaltungen in der Westfalenstube erinnert sich Ingeborg Fischer nur zu gerne. Gerammelt voll sei die Gaststätte dann gewesen.

„ Feiern konnten wir immer gut. Feiern konnten wir immer gut. “ Ingeborg Fischer

Kein Wunder, kannten die Fischers doch viele Leute, nicht zuletzt weil Ingeborgs Mann Hermann auch Vorsitzender der Pluggendorfer Schützengesellschaft war. 1979 wurde er sogar König. Ingeborg Fischer erinnert sich noch gut und macht es kurz: „Feiern konnten wir immer gut.“

Als ihr Mann Hermann kürzer treten musste, verkleinerte sich das Ehepaar, führte für drei Jahre das Kranefeld an der Weseler Straße. Ingeborg Fischer arbeitete danach noch in den Küchen des Mövenpicks und der Hansa Luftbild AG.

Doch die Zeit in ihrem Wohnzimmer an der Weseler Straße, es war die wohl schönste in ihrem Leben.