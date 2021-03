Kommen die Abiturienten – oder kommen sie nicht? Mehrere Fahrzeuge von Polizei und Ordnungsamt stehen am Freitagmittag auf dem Domplatz, doch Schülerinnen und Schüler sind weit und breit nicht zu sehen. Anders als früher wird er am letzten Schultag vor den Osterferien, der zugleich Abschluss der Mottowoche ist, nicht zum Treffpunkt der angehenden Abiturienten – wegen Corona. Auch am Aasee sind keine größeren Gruppen zu sehen. Platzverweise mussten nicht erteilt werden, so die Stadt am Nachmittag.

„Keine laute Musik, keine Verkleidungen, Abstände einhalten“ – diese Parole habe die Schulleitung schon Anfang der Woche ausgegeben, berichtet eine Schülerin des Paulinum. Sie hat sich dennoch eine rosa Einhorn-Maske auf den Kopf gesetzt, „es ist ja der letzte Schultag“. Neben ihr stehen zwei Mitschüler, beide tragen den „Abi-Pulli“, in der Hand halten sie Dosen mit alkoholischem Inhalt: Außerhalb des Schul-Geländes sei immerhin das erlaubt, sagen sie.

Polizei und Ordnungsamt hatten am Freitag den Domplatz im Blick – diesmal wurde er jedoch nicht zum Treff der Abiturienten. Foto: kal

Zumindest offiziell ist die gesamte Mottowoche – wie 2020 – komplett ausgefallen „Wir haben uns unter den Gymnasialschullehrern abgesprochen, dass sie nicht stattfinden kann“, erläutert Henrik Snethkamp , Leiter des Ratsgymnasiums und Sprecher der Gymnasien. Die steigenden Fallzahlen der vergangenen Wochen hätten dagegen gesprochen. Es sei wichtiger, dass die Schulen überhaupt wieder öffnen dürfen und offen bleiben. „Natürlich ist das eine schwierige Situation für die angehenden Abiturienten, aber es ist für uns alle schwierig.“ Digitale Alternativen seien keine Option gewesen, auch wenn er nicht ausschließen wollte, dass Schüler sich privat organisiert haben. Vereinzelt meldeten Leser im Lauf der Woche, verkleidete Schüler gesehen zu haben – allerdings in geringerer Anzahl als sonst. Am Ratsgymnasium sei niemand verkleidet gewesen – oder er habe es nicht mitbekommen, so Snethkamp.

Unterricht geht nach den Ferien weiter

Auch mit Blick auf die Abiturprüfungen, die am 23. April starten, sei es wichtiger, wenige Risiken einzugehen. Zudem, erläutert er, gebe es noch einen anderen Grund, warum die Schüler nicht ihre letzten Schultage feiern: „Anders als sonst gibt es nach den Ferien noch neun Tage Unterricht.“ Das Land habe entschieden, dass die angehenden Abiturienten anders als sonst in ihren Prüfungsfächern weiter Unterricht haben sollen, um mögliche Rückstände aus dem Distanzlernen aufzuholen.

„Es ist also nicht wirklich die letzte Woche“, sagt Snethkamp.