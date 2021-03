Das Wochenende steht im Zeichen gleich mehrerer Demonstrationen. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen – und rät daher Autofahrern, ihr Fahrzeug zu den Demons­trationszeiten stehen zu lassen.

Fahrrad-Demo zur Flüchtlingseinrichtung

Am Samstag von 15 bis 18 Uhr findet eine Fahrraddemonstration statt. Es sind laut Polizei 50 Teilnehmer angemeldet, sie fahren von der Windthorststraße über den Albersloher Weg zur Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge am Albersloher Weg 450. Das „Bündnis gegen Abschiebungen“ und die „Seebrücke“ wollen auf die Zustände in der ZUE aufmerksam machen.

St. Stephanus zieht zum Dom

Gleich vier Demonstrationen folgen am Sonntag. Um 11.30 Uhr zieht ein Protestzug von der St.-Stephanus-Kirche in der Aaseestadt zum Domplatz. 500 Teilnehmer sind angemeldet, berichtet die Polizei. Die Organisatoren wollen nach eigenen Worten „Machtmissbrauch in der katholischen Kirche“ kritisieren. Ende ist um 13.30 Uhr.

Demos für und gegen Corona-Maßnahmen

Zwischen 14 und 15 Uhr demonstriert das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ am Schlossplatz (50 angemeldete Teilnehmer) – gegen einen Auto-Korso von Kritikern der Corona-Maßnahmen, der von 15 bis 17 Uhr vom Schlossplatz über Münzstraße, Bült, Mauritzstraße, Ludgerikreisel, Weseler Straße und Aegidiistraße zurück zum Schlossplatz führt. Für diesen Korso sind nach Angaben eines Polizei-Sprechers 100 Teilnehmer angemeldet, die Organisatoren rechnen mit 50 bis 70 Pkw.

Schließlich gibt es am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr im Bereich Servatiiplatz/Eisenbahnstraße noch eine weitere Demonstration: „Kein Meter den Corona-Gegnern“ lautet das Motto. Hier haben die Veranstalter laut Polizei 100 Teilnehmer angemeldet.