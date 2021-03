Ein Jahr Corona-Pandemie in Deutschland – und auch speziell in Münster. Dass dies durchaus im Empfinden der Menschen einen Unterschied macht, zeigen sehr eindeutig die Ergebnisse des aktuellen Münster-Barometers, der repräsentativen lokalen Umfrage der Forschungsgruppe Bema am Institut für Soziologie der Universität Münster im Auftrag unserer Zeitung. Die Münsteranerinnen und Münsteraner ticken in der Pandemie besonders in einem Punkt sehr anders als die Deutschen im Durchschnitt. Sie sind in deutlich höhrem Maße bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.