Geschäfte, Galerien und der Zoo in Münster bleiben geöffnet

Dienstpläne müssen jetzt schnell geschrieben und Waren neu geordert werden: Die Geschäfte, Museen, Galerien und auch der Zoo müssen ab Montag (29. März) nicht, wie zunächst befürchtet, schließen, sondern bleiben nach der am Freitag aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes NRW geöffnet. „Es kommt ganz anders als erwartet“, sagt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer .

Die plötzliche Kehrtwende der Landesregierung knüpft bestimmte Schutzmaßnahmen von nun an die lokale Infektionszahl und nicht mehr die landesweite Inzidenz. Münsters Inzidenz lag am Freitag bei 59,6 , die des Landes NRW bei 121,6. Nur durch den Kurswechsel bleiben Geschäfte, Bibliotheken und andere Einrichtungen wie seit dem 8. März mit Terminbuchung und Kundenzahlbegrenzung geöffnet.

Anfängerschwimmen möglich, Sonnenstudios öffnen

Ebenfalls weiter möglich bleiben unter anderem der Sport im Freien mit höchstens 20 Kindern sowie der musikalische Präsenzunterricht für Gruppen von höchstens fünf Schülern. Neu ermöglicht wird die Anfängerschwimmausbildung für Gruppen von höchstens fünf Kindern. Sonnenstudios dürfen ab Montag öffnen.

Heuer begrüßt den Strategiewechsel des Landes hin zu mehr lokaler Verantwortung. „Damit wird ein direkterer Zusammenhang zwischen örtlicher Infektionslage und den Schutzmaßnahmen hergestellt. Das macht die Situation nachvollziehbarer und motiviert die Menschen zur Einhaltung der Hygieneregeln“, sagt er.

Klettert die Inzidenz über 100, können Geschäfte und Einrichtungen mit einer ausreichenden Testinfrastruktur trotzdem geöffnet bleiben.

Große Resonanz auf Testangebote

Die Münsteraner nehmen die zahlreichen Testangebote, die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, mit großer Resonanz an. Über 100 Arztpraxen, rund 20 Apotheken und zehn mobile Zentren bieten Corona-Schnelltestungen an.

Will Münster Modellkommune in Sachen Öffnungsstrategie in NRW werden, ist die Bereitschaft der Bevölkerung, sich testen zu lassen, eine wichtige Voraussetzung. Oberbürgermeister Lewe hatte sich in dieser Woche an die Staatskanzlei gewandt, um im Rahmen des Projektes weitere Lockerungen, zum Beispiel für die Gastronomie, zu erwirken.

Wer Modellstadt wird, soll nach Ostern verkündet werden. Berichte, wonach die Entscheidung unter anderem für die Stadt Köln und den Kreis Warendorf gefallen sei, bestätigen sich bislang nicht.