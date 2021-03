Anlässlich des Kabinettsbeschlusses zum neuen Lieferkettengesetz, haben die SPD Münster und Svenja Schulze , Umweltministerin und Bundestagskandidatin, Arbeitsminister Hubertus Heil zu einer Zoom-Diskussion eingeladen. Diese wurde auch live auf Youtube übertragen.

Etwa 60 Interessierte nahmen an der Diskussion und Fragerunde unter der Moderation des münsterischen SPD-Vorsitzenden Robert von Olberg teil.

Schulze machte zu Beginn der Veranstaltung deutlich, dass es sich bei der Gesetzesinitiative um einen Meilenstein handele, für den insbesondere die SPD lange gekämpft habe. Hierbei hob sie besonders die Arbeit des ebenfalls anwesenden Christoph Strässer hervor, der sich zu seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter bereits dafür stark gemacht habe. Zwar liege der Schwerpunkt des Gesetzes bei der Einhaltung von Menschenrechten, diese seien aber untrennbar mit Umweltbelangen verknüpft, da Umweltschäden stets auch Menschenrechte bedrohen.

„Verantwortung für die Lieferkette“

Hubertus Heil skizzierte den Weg zum Gesetz, der 2016 mit dem Aktionsplan Menschenrechte zur Umsetzung der Richtlinien der Vereinten Nationen begonnen habe, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit dem Lieferkettengesetz könnten nun erstmals auch verbindlich Unternehmen in die Pflicht genommen werden, Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette zu übernehmen. Appelle an die Freiwilligkeit bisher hätten nämlich nicht ausgereicht, jetzt komme daher die gesetzliche Regelung.

Zum Schluss appellierte Heil, den Druck weiterhin hoch zu halten. Ziel sei es, das parlamentarische Verfahren noch in dieser Legislaturperiode zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.