Wenn man „Onkel Willi“, Münsters berühmtesten Straßenmusiker im Ruhestand, fragt, wie es ihm geht, sagt er ohne Umschweife „schlecht“. Verschiedene Krankheiten, vor allem sein chronisches Lungenleiden, machen ihm schwer zu schaffen. Das Musizieren fällt ihm sehr schwer, wie er sagt.

Seine Gitarren und die Mandoline hängen nur noch an der Wand, „ein bisschen Musik mache ich nur noch auf meiner Blockflöte“, erzählt Onkel Willi, mit bürgerlichem Namen Klaus Reinhardt am Telefon. Am heutigen Montag (29. März) wird er 77 Jahre alt – eine Feier in der Einrichtung, in der Onkel Willi seit einigen Jahren wohnt, kann es schon wegen der Corona-Regeln nicht geben.

Schrebergarten ist Vergangenheit

Auch seinen verwunschenen Schrebergarten mit idyllisch-windschiefem Häuschen, in dem der Straßenmusiker lange mit Duldung der Stadt lebte, hat Onkel Willi jetzt abgegeben. Neue Gärtner übernehmen jetzt die Parzelle, die er einst von seiner Mutter geerbt hatte. „Mein Garten ist Vergangenheit“, seufzt Onkel Willi.

Immerhin, er kann sich mit Stolz daran erinnern, Generationen von Münsteranern an seinem Stammplatz auf der Rathaustreppe mit seiner Musik und seinem liebenswürdigen Charme unterhalten zu haben.