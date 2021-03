Auf den ersten Blick romantisch, auf den zweiten Blick dringend sanierungsbedürftig: Unübersehbar nagt der Zahn der Zeit an vielen Altstadtstraßen. Auf Prinzipalmarkt, Spiekerhof und Bogenstraße sind die Fugen teilweise so breit, dass gleich mehrere Finger nebeneinander hineinpassen. Etliche Steine liegen schon lange nicht mehr dort, wo sie eigentlich liegen sollen. Auch die Ludgeristraße hat ihre beste Zeit hinter sich, während sich an der Rothenburg, zwischen Landesmuseum und Aegidiimarkt, der erst vor wenigen Jahren gebaute Zebrastreifen in Wohlgefallen auflöst.