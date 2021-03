Polizisten haben in der Nacht zu Montag zwei Täter nach einem Tankstelleneinbruch an der Roxeler Straße gestellt. Noch in Tatortnähe konnte die beiden Männer nach Angaben der Polizei gefasst werden.

Die 16 und 19 Jahre alten Männer hatten gegen 1.30 Uhr die Eingangstür zum Verkaufsraum mit einem Gullideckel und einem Standaschenbecher eingeworfen. Zeugen hören lautes Klirren, begaben sich zur Tankstelle, entdeckten die Diebe in den Räumen und alarmierten die Polizei. "Als die Täter die Tankstelle mit mehreren Zigarettenschachteln Beute verließen nahmen die Zeugen die Verfolgung auf", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Beamte stoppten die beiden Täter an der Wulfertstraße und nahmen sie fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten vier Zigarettenschachteln in den Taschen der Täter, entlang des Fluchtweges in einem Gebüsch weitere acht Schachteln. Die Beamten stellten die Beute sicher. Die beiden Einbrecher erwartet ein Strafverfahren.