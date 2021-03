„Wir wollen direkt aus den Startlöchern kommen“

Münster möchte eine der Modellregionen in NRW werden, in denen die Öffnungen coronabedingter Einschränkungen erprobt werden. „Die Bewerbung zur ,Modellstadt’ beim Land Nordrhein-Westfalen haben wir gefordert und unterstützen diese mit ganzer Kraft“, heißt es nun in einem offenen Brief von Dehoga Westfalen, Handelsverband NRW, der IHK Nord Westfalen und der „Initiative Starke Innenstadt“ (ISI).

Bei der Anerkennung Münsters als „Modellregion“ gehe es keinesfalls um „schnelle Öffnungen“: Man sehe die steigenden Infektionszahlen mit Sorge, mahne zur Vorsicht, zu konsequentem Handeln und zu Verantwortungsgefühl allen gegenüber. Doch bringe man alle Voraussetzungen mit, als Modellregion in den kommenden Tagen und Wochen weitere Testmöglichkeiten aufzubauen.

Was für Münster als Modellregion spricht

„Durch die Leistung der Ärzte in den Impfzentren und durch mobile Teams haben wir eine gute Impfquote, die uns Mut für die kommenden Wochen macht“, heißt es weiter. Münster habe landesweit eine der niedrigsten Inzidenzen und hält sich seit Wochen unter der Marke von 100.

Im Einzelhandel werde bereits seit drei Wochen nur noch mit Terminvereinbarung gearbeitet, dabei gebe es 40 Quadratmeter pro Kunde Platz. Viele Unternehmen hätten privat bereits Selbsttests bestellt, um ein Zeichen zu setzen, noch bevor es die Gesetzeslage nötig mache.

Die Stadt Münster habe im ersten Schritt zur digitalen Nachverfolgung die Anbindung an die Luca-App ermöglicht, die bereits in großen Teilen des Handels zur Anwendung kommt.

Auswahl der Modellregionen in NRW Im NRW-Wirtschaftsministerium von Andreas Pinkwart (FDP) wird – in Abstimmung mit dem Gesundheitsressort – an Kriterien gearbeitet, nach denen beispielhafte Kommunen ihr öffentliches Leben teilweise wieder öffnen können. Man wolle „sehr schnell nach Ostern die Modellkommunen benennen können“, hatte Pinkwart vergangene Woche erklärt. Am Dienstagmittag will er über das weitere Verfahren informieren. Ein Bericht von vergangenem Freitag, laut dem der Kreis Warendorf als Modellregion ausgewählt wurde und Münster leer ausging, wurde von der Landesregierung dementiert . ...

Offener Brief: „Möglichst schnelle Rückkehr zum münsterischen Lebensgefühl“

„Wir wollen uns vorbereiten, startklar sein für den Moment, wenn die Zahlen weitere Schritte wieder möglich machen“, heißt es in dem von Renate Dölling (Dehoga), Karin Eksen (Handelsverband), Joachim Brendel (IHK) und Tobias Viehoff (ISI) unterzeichneten offenen Brief. „Wir wollen direkt aus den Startlöchern kommen, sobald wir wieder dürfen. Wir sind bereit, unseren Teil dafür zu leisten, eine möglichst schnelle Rückkehr zum münsterischen Lebensgefühl zu ermöglichen!“

Video in Kooperation mit dem WDR: