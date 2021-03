Eine Radfahrerin ist am Montagmittag an der Corrensstraße leicht verletzt worden, nachdem eine Autofahrerin sie beim Abbiegen erfasst hatte. „Die Radlerin prallte auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Straße“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach Polizeiangaben war eine 50-jährige Autofahrerin gegen 11.40 Uhr auf der Wilhelm-Klemm-Straße unterwegs und bog nach rechts in die Corrensstraße ab. Im Kreuzungsbereich sei sie dann mit der 27-jährigen Fahrradfahrerin kollidiert, die auf dem Radweg entlang der vorfahrtsberechtigten Corrensstraße in Richtung Apffelstaedtstraße fuhr.