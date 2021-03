Der Beschluss ist gefällt: Die Stadt Münster baut für 56 Millionen Euro (plus x) ein Stadthaus 4, um dort Sozialamt, Jobcenter, Wohnungsamt und das Amt für Grünflächen und Umwelt unterzubringen. Genauer gesagt: Die Stadt lässt es durch die Stadtwerke bauen, und zwar am Albersloher Weg, also neben dem ebenfalls von den Stadtwerken gebauten Stadthaus 3.