Die meisten münsterischen Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern Corona-Schnell- und Selbsttests anbieten. In der Umsetzung sind sie allerdings unterschiedlich weit. So erklärte eine Sprecherin von Brillux, das Unternehmen biete den Mitarbeitern zwei Selbsttests pro Woche an. Gleiches gilt für die Unternehmensberatung Zeb. Die Selbsttest seien „freiwillig und stehen den Mitarbeitern in allen Zeb-Büros kostenlos zur Verfügung“, sagte ein Sprecher. Andere Unternehmen wie Agravis haben Teststationen aufgebaut. „An verschiedenen neuralgischen Punkten im Unternehmen werden die Mitarbeiter mehrmals wöchentlich getestet“, heißt es, zudem stünden Selbsttests zur Verfügung. Ein Test pro Woche Die Deutsche Rentenversicherung bietet ihren Angestellten einmal pro Woche einen durch Betriebsärzte durchgeführten Schnelltest auf das Coronavirus an.